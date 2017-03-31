AGÜ’de 2. Girişimcilik Yarışması düzenlendi

Sümer Kampüsü Konferans Salonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışma, KOSGEB Kayseri İl Müdürlüğü ile AGÜ Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümleri tarafından düzenlendi. Yarışma, Kayseri’de düzenlenen ilk İş Planı Ödülü Yarışması olma özelliğini de taşıyor.

KOSGEB tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamına alınan ve Endüstri Mühendisliği ile İşletme Bölümleri tarafından öğretilen ‘Girişimcilik’ dersi öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler, derslerinde geliştirdikleri iş fikirleri projelerini sundu.

Yarışmada sunulan projeler, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Kayseri İl Temsilcisi Salih Yalçın, Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Beyhan Köseoğlu, SERA Kuluçka Merkezi Girişimci Koordinatörü Mehmet Yağcıoğlu, AGÜ TTO Koordinatörü Doç. Dr. Alper İşoğlu ve AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç’ten oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, öğrencilerin projelerinden ‘Suit Up’ adlı proje birinci olurken, ‘Knowgredients’ adlı proje ikinci, ‘Biletless’ adlı proje ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler, nakdi para ödülüne ilave olarak, İş Planı Ödülü kapsamında KOSGEB’ten ilave destek kazandı. 24 ay içinde iş fikrini hayata geçirmeleri halinde, birinci grup 15 bin TL, ikinci grup 10 bin TL ve üçüncü grup 5 bin TL destek alabilecek.

Dersler kapsamında başarılı olan 84 öğrenciye, aynı zamanda, KOSGEB Girişimcilik Sertifikaları verildi. Öğrenciler, sertifikaları ile, KOSGEB’e 50 bin TL’lik girişimcilik desteği için müracaat edebilecekler.

Yarışmaya katılan öğrencileri kutlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, alanında isim yapmış girişimcileri çeşitli etkinliklerle üniversiteye davet edip öğrencilerle buluşturduklarını, böylelikle öğrencilere girişimciliği aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler de konuşmasında, öğrencilerin projelerinin beklentilerinin çok üstünde başarılı bulduklarını, bu projelerin inovatif girişimcilik projesi olarak KOSGEB tarafından desteklenme potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Girişimcilik dersini veren Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sütçü ise, AGÜ’nün yeni bir üniversite olmasına rağmen TÜBİTAK’ın 2015 Girişimcilik Endeksine göre 17. sırada yer aldığını anımsattı. Sütçü, “Kısa vadede ilk 10’a girmeyi umut ediyoruz. Girişimciliğin önemimin farklında olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu ekosistemin dışında olmak istemiyoruz. Geçen dönem Endüstri Mühendisliği ve İşletme bölümlerimiz tarafından açılan girişimcilik dersi bu dönemden itibaren tüm bölümler için zorunlu hale geldi” şeklinde konuştu.

Yarışma, ‘Girişimcilik’ dersi alan öğrencilere KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.