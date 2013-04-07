Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ'de Ağaç Dikim Şenliği

Abdullah Üniversitesi (AGÜ)tarafından 2. Geleneksel ağaç dikme şenliği yapıldı.

AGÜ'de Ağaç Dikim Şenliği
Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarsinan kampusu alanında gerçekleştirilen ağaç dikme törenine Vali Şerif Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve çok sayıda ağaç dikmeye gönüllü vatandaş katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Milli ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında protokoller imzalanmaktadır. Bugün bizde protokol imzalayan kurumlardan biri olarak ağaçlandırma çalışmalarımıza devam etmek için buradayız. Girişimciliği sosyal sorumluluk ile bütünleştirmiş, çevreye duyarlı bireyler yetiştirme amacında olan üniversitemizin kampus alanında, bugüne kadar 62 bin metrekarelik alanda aralarında kara çam, sarıçam, ıhlamur, ve çam gibi 19 çeşitten oluşan yaklaşık 20 bin fidan dikilmiştir. Bugüne kadar dikilen fidanlarla önümüzdeki yıl sonuna kadar toplam 116 hektarlık alana 46 bin fidan dikilmesi planlanmaktadır. Seçilen ağaç türleri ile kampus alanımızın dört mevsim yeşil kalmasını hedeflemekteyiz. Ağaçlandırma çalışmalarımızın üniversitemize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından protokol ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.