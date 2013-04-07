AGÜ'de Ağaç Dikim Şenliği

Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarsinan kampusu alanında gerçekleştirilen ağaç dikme törenine Vali Şerif Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve çok sayıda ağaç dikmeye gönüllü vatandaş katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Milli ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında protokoller imzalanmaktadır. Bugün bizde protokol imzalayan kurumlardan biri olarak ağaçlandırma çalışmalarımıza devam etmek için buradayız. Girişimciliği sosyal sorumluluk ile bütünleştirmiş, çevreye duyarlı bireyler yetiştirme amacında olan üniversitemizin kampus alanında, bugüne kadar 62 bin metrekarelik alanda aralarında kara çam, sarıçam, ıhlamur, ve çam gibi 19 çeşitten oluşan yaklaşık 20 bin fidan dikilmiştir. Bugüne kadar dikilen fidanlarla önümüzdeki yıl sonuna kadar toplam 116 hektarlık alana 46 bin fidan dikilmesi planlanmaktadır. Seçilen ağaç türleri ile kampus alanımızın dört mevsim yeşil kalmasını hedeflemekteyiz. Ağaçlandırma çalışmalarımızın üniversitemize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından protokol ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı.