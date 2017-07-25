AGÜ’de Araştırma Görevlileri buluşması

AGÜ’ye mensup tüm araştırma görevlileri ile AGÜ’nün araştırma görevlilerinden bugüne ve geleceğe dair beklentilerini paylaşmak, araştırma görevlilerinin yaşadığı problemleri tespit etmek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla düzenlenen Araştırma Görevlileri Buluşması, Sümer Kampüsü’nde yapıldı. Çok sayıda araştırma görevlisinin hazır bulunduğu ve Rektörlük Konferans Salonunda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Alan, Prof. Dr. Yusuf Baran, dekanlar, bölüm başkanları da katıldı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında araştırma görevlilerine AGÜ’nün misyonunu, vizyonunu ve AGÜ’deki gelişmeleri anlattı. AGÜ’nün büyük hedeflerinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu hedefleri hep birlikte başaracaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran ise konuşmasında araştırma görevlilerine nitelikli akademik kadrosu ve araştırma faaliyetleri gibi konularda bilgiler verdi. Toplantıda, Tanıtım Koordinatörü Doç. Dr. Niğmet Uzal ‘Yeni Nesil Bir Üniversite’, Yrd. Doç. Dr. Elif Bengü de ‘Geleceğin Akademisyenliğine Doğru’ konulu sunum yaptı. Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıdan sonra ise araştırma görevlileri için kampüs gezisi düzenlendi.

Araştırma Görevlileri Buluşması, Sümer Kampüsü ve kampüs içindeki Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi’nin gezilmesinin ardından sona erdi.