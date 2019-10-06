Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ’de 'Güz Fest' Festivali

Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki (AGÜ) festivalde kulüp tanıtımları, atölye çalışmaları, konserler, DJ performansları ve çeşitli spor turnuvaları yapıldı.

AGÜ’de 'Güz Fest' Festivali

AGÜ 'Güz Fest' festivali düzenlendi. Festivalde kulüp tanıtımlarından atölye çalışmalarına, konserlerden DJ performanslarından çeşitli spor turnuvalarına kadar çeşitli etkinliklere yer verildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kulüpler Birliği ve Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından düzenlenen festival, Sümer Kampüsü’nde yapıldı. Festival, ilk olarak kulüp tanıtımları ve atölye çalışmalarıyla başladı. Bu etkinlikte özellikle üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere kulüpler tanıtıldı, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra sırasıyla Şarampol adlı Rock müzik grubunun, AGÜ Müzik Grubu’nun verdiği konserler ve DJ performansı ile devam eden festivalde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Festival ile aynı anda devam eden çeşitli spor turnuvalarına da öğrencilerin ilgisi fazlaydı. Etkinlikler ve spor turnuvalarına Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katılarak, öğrencilere destek verdi.
Festival etkinlikleri, ekim ayı boyunca devam edecek.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAbdullah Gül ÜniversitesiFestivalAGÜGÜZ FEST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.