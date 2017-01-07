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AGÜ’de ilginç yarışma

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Idea Camp Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada öğrenciler ve öğretim üyeleri yarıştı.

AGÜ’de ilginç yarışma
Öğrenci ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla, üniversite ve üniversite yaşamları ile ilgili soruların sorulduğu yarışma düzenlendi.
Sümer Kampüsü Konferans Salonunda yapılan ve moderatörlüğünü AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç’ün yaptığı yarışmada, öğrencilerden oluşan grup ile öğretim üyelerinden oluşan grup karşılaştı.
Yarışmada gruplara öğrencilerin üniversite ve üniversite yaşamları ile ilgili sorular yöneltildi.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun da izlediği yarışma sonunda, kazanan taraflar çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Idea Camp Öğrenci Kulübü’nün, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.
İHA
 
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