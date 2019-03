AGÜ’de 'İş Hayatına İlham Veren Güçlü Kadınlar' Konulu Panel

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, AGÜ Society of Women Engineers Kulübü tarafından düzenlenen panel, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda yapıldı. Panele konuşmacı olarak AGÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Başak Gencer Akçok, Koton Ticaret Müdürü Endüstri Mühendisi Didem Şahin, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Makine Mühendisi Defne Doğu, AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Burcu Güngör ve İkon Proje Mimarlık Ofisi Kurucusu Mimar Gamze Özbal katıldı. AGÜ İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gizem Erkahyaoğlu moderatörlüğünde yapılan panelin açılış konuşmasını AGÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Başak Gencer Akçok yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Akçok ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihini ve nasıl ortaya çıktığını anlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, her şart ve koşulda eşit yaşam, eğitim ve çalışma şartları için çalışılması gerektiğini vurgulayan bir anma günü olduğunu belirten Akçok, emekçi kadınların tüm dünyadaki kadınlara armağanı olduğunu söyledi. İş hayatındaki başarının, kadın erkek ayrımına bakılmaksızın kişinin performansından ileri geldiğini, ancak kadınların sahip olduğu bazı özelliklerin, onları iş hayatında bir adım ileri götürdüğünü kaydeden Akçok, şunları söyledi;

“Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre, yönetimlerinde bir kadın bulunan şirketlerin, bulunmayan şirketlere göre kar oranı yüzde 15 daha fazladır. Kadınları öne çıkaran özellikler ise takım çalışmasına olan yatkınlık, duygusal zeka, empati yeteneği, iletişim yeteneklerinin kuvveti, çok yönlü düşünme ve çalışma yetenekleri, analiz güçlerinin yüksek oluşu, bir çok detayı kısa sürede tespit edişleri, kadınları bir adım öne çıkarmaktadır.”







Daha sonra geçilen panelde, Koton Ticaret Müdürü Endüstri Mühendisi Didem Şahin Türkiye’deki kadın istihdamı ile ilgili bilgiler verdi. Şahin, Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Şahin, “Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı yüzde 26 iken, erkeklerin istihdama katılma oranı ise yüzde 64” dedi. Özellikle bayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şahin, “Üretin, emek verin çalışın. Diplomalara güvenmeyin. Kadın olmak gerçekten zor, anne olduktan sonra daha da zor. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok” diye konuştu. İkon Proje Mimarlık Ofisi Kurucusu Mimar Gamze Özbal ise konuşmasında bir kadın mimar olarak kendi iş yaşamını, nasıl mimar olduğunu anlattı. Özbal özellikle bayan öğrencilere istedikleri mesleğe yönelmelerini ve kendi kararlarını kendileri vermelerini önerdi. AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Burcu Güngör de bir akademisyen olarak kendi kariyer yaşamını anlattı. Bayan akademisyenlere çeşitli firmalar tarafından teşviklerin verildiğini, bayanlara öncelikler tanıyan kurum ve kuruluşların olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Güngör akademisyen olma yolunda ilerleyen bayanlara bu teşviklerden faydalanmalarını tavsiye etti. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Makine Mühendisi Defne Doğu ise kadınların iş yaşamında karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Doğu, Atatürk’ün kadınlar ile ilgili sözlerinden feyz almaya çalıştığını söyledi. Panele çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetli katıldı.







AGÜ, Society of Women Engineers Üyesi Oldu

Öteyandan AGÜ, Society of Women Engineers (SWE) derneğine üye olarak kabul edildi. AGÜ, Makine Mühendisliği öğrencileri Ayşe Nur Büyüker ve Bilge Ökdem ile danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Benay Uzer'in girişimleriyle, Society of Women Engineers derneğine kabul edilen Avrupa'daki 3. üniversite oldu. SWE, kadınların mühendis ve lider olarak kariyerlerinde yetkinlikle ilerlemelerini sağlamak ve başarı yolunda dayanışma odaklı ilişkiler geliştirmelerini desteklemek amacıyla, 1950 yılından bu yana faaliyet göstermekte.