AGÜ’de öğrenci çalıştayı

AGÜ Mimarlık Fakültesi Arş. Gör Nehir Akgün ve Arş. Gör. Özlem Kevseroğlu Durmuş yönetiminde düzenlenen ve Sümer Kampüsü’nde yapılan ‘Plug-in: Articulations In Urban Pattern Of Kayseri’ çalıştayının bir bölümü saha çalışmaları olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayda öğrenciler, kent kimliğini vurgulayan, kentsel hafızayı canlandıran, kentle bütünleşebilen ve kentin potansiyelini ortaya çıkaran projeler hazırladı.

Öğrenciler ayrıca atölye çalışmalarının ardından, Kayseri kent merkezinde yer alan Sahabiye Mahallesi, Gevher Nesbie Mahallesi, Hunat Mahallesi ve Sivas Caddesi üzerinde saha çalışması yaptı.

Beş gün süren çalıştay, öğrencilerin projelerini sunması ve katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kurum Haberi

