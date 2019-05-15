AGÜ’de Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Fuarı

Sümer Kampüsü Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen fuarda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Endüstri Mühendisliği Bölümünde verilen Matematiksel Modelleme, Deterministik Optimizasyon, Karar ve Risk Analizi, İş Süreçleri Analizi, Sistem Simülasyonu ile Üretim ve Servis Sistemleri Planlama dersleri kapsamında hazırlanan projelerin poster sunumları yapıldı. Fuara, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, iş ve sanayi dünyası temsilcileri ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan fuarda öğrenciler, hazırladıkları posterlerle projelerini öğrenci ve diğer konuklara tanıtma fırsatı buldu. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, sanayi ve iş dünyasının üniversitelerle iş birliği yapmasının önemini vurguladı. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, sadece iyi bir teorik altyapı ile değil, dersler kapsamında gerçekleştirdikleri projeler sayesinde, aynı zamanda öğrendiklerini gerçek hayat problemlerine uygulama anlamında da önemli becerilerle donatıldıklarını, bölüm mezunlarının geleceğe iyi hazırlandıklarını ve bu durumun da mezunların istihdam oranlarına yansıdığını ifade etti. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ise öğrencileri mümkün olduğunca iş ve sanayi dünyası ile bir araya getirmek için çeşitli mekanizmalar kurduklarını, derslerde gerçek hayat problemlerine ilişkin projelerin yapılmasının bunlardan biri olduğunu, ders projelerine ilave olarak, toplamda 6 ayı bulan üç zorunlu yaz stajı ve firmalarda gerçekleştirilen yıllık bitirme projeleri ile programı desteklediklerini ifade etti. Akgün, ilk mezunlarını geçen yıl verdiklerini, tamamının Aselsan, Aspilsan, THY, DHMİ, Ditaş ve Kayseri Ulaşım gibi sektörünün lider kuruluşlarında istihdam edildiğini, bu yıl mezun olacaklardan bazılarının işlerinin hazır olduğunu, diğerlerinin süreçlerinin devam ettiğini, kısa sürede tamamının istihdam edileceğini inandığını belirtti.

Fuara katılım sağlayan Ditaş Operasyon Direktörü Ömer Batuhan Kızılışık, bu yıl iki dönem boyunca Üretim ve Servis Sistemleri Planlama dersinin Niğde’deki fabrikalarından işlenmesinden memnuniyet duyduklarını hem öğrencilerin hem de firma çalışanlarının önemli kazanımlar sağladıklarını ve iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fuarda öğrenciler, poster sunumları yaparak projelerini fuarı gezenlere anlattı.

