AGÜ’de Sosyal Girişimcilik Eğitimi

Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan iş birliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Kayseri’de sosyal girişimcilik eğitimi gerçekleştirdi. Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. Kayseri’deki eğitim, geçen yıl Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 'sosyal girişimcilik eğitmen' çalışmasına katılan Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mersin Üniversitesi mensubu 5 Kayserili eğitmen tarafından gerçekleştirdi. Sosyal-çevresel etki oluşturmak öncelikli amaç olarak belirleyen sosyal girişimler, gelirlerinin yarısından fazlasını ticari faaliyet yoluyla elde eden ve kârlarını öncelikle sosyal amaçları için harcayan kuruluşlardan oluşuyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında verilen eğitimlerde, hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmak yerine ölçülebilir, olumlu sosyal etki oluşturmak olan kârını dağıtacak olsa dahi bunu ana hedefini olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirmeyi ilke edinen sosyal girişimcilerin ülkedeki sayılarını artırmak amacıyla yapılıyor. Bu alanda verilen eğitimler Kayseri’nin ardından Gaziantep, Samsun, Bursa, Van’da da devam edecek. AGÜ Sümer Kampüsü’nde verilen ve iki gün süren eğitimde, çoğunluğu öğrencilerden ve yeni mezunlardan oluşan 25 katılımcı sosyal inovasyon, sosyal finansman, sosyal etki gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarda bilgilendirildiler. Etkinlik süresince katılımcılarla sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik ve aktif vatandaşlık, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında bilgi paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı etkinlikle, eğitime katılan Kayserili gençlerin sosyal girişimcilik potansiyellerinin geliştirmesi, bu alana dair farkındalıklarının artırılması ve akıllarındaki sosyal girişimcilik projelerini gerçekleştirmeleri için desteklenmeleri hedeflendi.







Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında ilki Kayseri’de gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri ilerleyen günlerde diğer proje illeri olan Gaziantep, Samsun, Bursa, Van’da da düzenlenecek. Eğitimlerle ülke genelinde yeni sosyal girişimci adaylarının yetiştirilmesi planlanıyor. İlgilenenler, eğitim duyurularını sosyalgirisimcilikagi.org adresinden ve @SosyalGirisimTR sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı - Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4,3 milyon Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından “Katılım Öncesi Yardım Aracı” (IPA II) 2014 bütçesinden finanse ediliyor. Kurumsal



