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AGÜ’de TEDx konferansı

Son yıllarda Türkiye'de de düzenlenen, alanında en iyiler tarafından, ilham veren fikirlerini anlatıldığı dünyaca ünlü TEDx konferanslarından birisi de AGÜ’de yapıldı.

AGÜ’de TEDx konferansı
Sümer Kampüsü Konferans Salonunda “Bridging the Future (Geleceğe Köprü)”  başlığıyla yapılan konferansa konuşmacı olarak Abdullah Gül Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün, Akademisyen, Yazar ve Girişimci Semih Yalman, Yüksek Lisans Öğrencisi Nuray Koç ve Lisans Öğrencisi Abdullah Turgut katıldı.
Konferansta yükseköğretimdeki gelişmelerden teknolojideki yeniliklere, müzikten hayal kurmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye kadar bir çok güncel konular ele alındı.
Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Yüksek Öğretimde Yeni Yaklaşımlar” konulu konuşması ve sunumu ile katılımcıların dikkatini çekerek, özellikle gençlere girişimci olmalarını, hayal kurmalarını fark yaratmalarını önerdi. Teknolojiyi çok iyi bilmeleri kullanmanın önemini vurgulayan Sabuncuoğlu, herkesin değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini söyledi.
Çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetlinin katıldığı önemli organizasyon önümüzdeki aylarda da devam edecek.
İHA
 
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