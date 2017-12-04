AGÜ’den doğa dostu çalıştay

Kocasinan Belediyesi işbirliği ile organize edilen çalıştaya Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İpek Akpınar, akademisyenler ve Kocasinan Belediyesi’nden yetkilikler katıldı.



Sümer Kampüsü Konferans Salonu ve Seminer Salonlarında gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, farklı meslek grupları, farklı insanlarla bir araya gelerek şehre ortak akılla hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dünyada birçok ülkenin birbirleriyle rekabet halinde olduğunu, bununla birlikte şehirlerin de rekabetinin olduğunu belirten Çolakbayrakdar, içinde yaşadığımız şehirde hem kültürel mirasımızı koruyacaklarını, hem de şehri modern çağın getirdiği yeniliklerle buluşturacaklarını söyledi.



Çolakbayrakdar, “Kimi şehirler kültür, kimi tabiat, kimi de ekonomik imkanları zenginlikleri, modern binaları, teknolojik imkanları ile dünya arenasında biz de buradayız diyorlar. İçinde yaşadığımız şehir de Milattan Önce 4 bin yıllarına ait kalıntıların eserlerin olduğu bir geçmişi olan, kültürel değerleri olan bir çok zenginlikleri olan bir şehir. Bu kadar geçmişi olan bir şehirde, bize düşen bu değerleri kültür mirasını korumak ve üzerine yeni şeyler katabilmektir” diye konuştu.



AGÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İpek Akpınar da konuşmasında yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs, yeşil ve sürdürülebilir bir ilçe, ama her şeyden öncesi yaşanabilir, insana dokunan mekanlar için bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Asiliskender, AGÜ Sümer Kampüsü hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Asiliskender, Sümer Kampüsü’nün kentin yeşillenmesinde ve sürdürülebilmesinde önemli bir rol alacağını anlattı.



Çalıştayda daha sonra Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü Onursal Başkanı Mustafa Fatih Bakır, “Etkileşimli Tasarım Süreci İçin Bütüncül Süreç Tasarımı”, AGÜ Mühendislik Fakülesi Öğretim Üyesi Çağatay Erşan “Endüstriyel Rönesans: Biyobazlı Ekonomi”, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Sadri “Yenilebilir Üniversite”, Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Birimi Yöneticisi İrem Yıldırım “Kolektif Belediyecilik ve Coğrafi İşaretleme”, AGÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Özlem Kevseroğlu ve Aslıhan Atılgan “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs ve AGÜ Bostanı” konulu sunumlar yaptı.



Ardından Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nden Araştırmacı Yasemin Somuncu, Sosyal Bilimci Ayça İnce, Bandrolsüz Kolektif (Küçük Ölçekli Bağımsız Yayıncı) Kurucusu Ali Taptık tarafından da sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın sonunda ise Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü (RIBA) tarafından düzenlenen, dünyanın en iyi yeni bina projelerinin sergilendiği RIBA 2016 sergisi açıldı.

Kurum Haberi

