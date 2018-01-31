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AGÜ’den Güven Mühendislik’e ziyaret

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ heyeti, kablo makinaları üretiminde Türkiye'deki lider firmalardan olan Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ziyaret etti.

AGÜ’den Güven Mühendislik’e ziyaret

Şirketin Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerine yapılan ziyaret, üniversite-sanayi İşbirliği çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.
Ziyarete Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu başkanlığında, AGÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Öğretim Üyeleri katıldı.
İlk olarak Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran, şirket yöneticilerine AGÜ’nün üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik San. ve Ticaret Limited Şirketi Hissedarı ve Genel Müdürü Mehmet Büyüksimitci de AGÜ heyetine üretim alanlarını, tesisleri ve yaptıkları ihracatı anlattı.
Heyet daha sonra şirket yöneticileri eşliğinde Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin fabrika ve tesislerini gezdi.

İHA
 
 
 

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