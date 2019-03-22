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AGÜ’den Uluslararası Konferanslar

Topluma katkı hedefi kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi’nin katkılarıyla AGÜ Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci tarafından Polonya’nın başkenti Varşova’da 2. Uluslararası Robotik ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Fransa’nın Nice şehrinde de 3. Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansı düzenlendi.

AGÜ’den Uluslararası Konferanslar

Varşova’daki 2. Uluslararası Robotik ve Akıllı Sistemler Konferansı’nda Krakov Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Wojciech Grega davetli konuşmacı olarak dijital ağ sistemlerinin kontrolü ve diğer davetli konuşmacı Varşova Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Igor Korobiichuk ise havacılık ile ilgili konuşmalarını yaptılar.



3. Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansı’nda ise İtalya’nın Cassino ve South Latium Üniversitesi’nden davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Marco Ceccarelli robotik sistemlerde mekanizmaların önemi ile ilgili bir konuşma yaparken, ikinci davetli konuşmacı İsviçre’nin Basel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Georg Rauter de 15 milyon euro bütçeli mikro ameliyat robotu projesini sundu.
Prof. Dr. Keçeci, AGÜ’nün uluslararası platformda tanınırlığını arttıran ve genel anlamda robotik bilimine katkısı olan bu konferansların gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.
 

İHA

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