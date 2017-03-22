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AGÜ’lü araştırma görevlisine ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sait Kurşunoğlu, 2016 Yılı En İyi Doktora Tez Çalışması Ödülüne layık görüldü.

AGÜ’lü araştırma görevlisine ödül
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Kamuoyunu madencilik konusunda aydınlatmak, enerji, sanayi, tarım hammaddeleri ve entegre üretimlerinin gerçekleşmesini sağlama, katma değeri yüksek ürünlerle de Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Tez Ödülleri açıklandı.
Her yıl alanında bir doktora tezine verilen ödülü, bu yıl hazırladığı “ Çaldağ Lateritik Nikel Cevherinden Liç ve Solvent Ekstrasiyon ile Nikel ve Kobalt Kazanımı” doktora teziyle Kurşunoğlu layık görüldü.
Kurşunoğlu ödülünü, 20 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan törenle alacak.
Kurum Haberi

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