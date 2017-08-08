AGÜ’ye Doktora Bursu başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), '100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi' kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ) 10 farklı öncelikli alanda 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere bursiyer öğrenci alımı için başvuruları başladı. YÖK tarafından, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında 'Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması' kapsamında başlatılan projede AGÜ toplamda 86 adet doktora bursiyerini destekleme imkanı yakaladı. Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 1800 TL burs verilecek. Bu bursu alan öğrenciler TÜBİTAK projelerinde de bursiyer olarak yer alıp, toplam burs miktarlarını 2 bin 500TL’ye kadar çıkarabilme imkanına sahip olacaklar.

Başarılı öğrenciler için AGÜ tarafından konaklama imkanı da sağlanabilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki öncelikli alanlarda belirtilen doktora programlarının boş ve kullanılabilir kontenjanlarına başvurular 28 Ağustos tarihi, mesai bitimine kadar AGÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün ilgili web sayfasında http://fbe.agu.edu.tr/ devam ediyor.