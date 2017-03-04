Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ’ye İngiltere’den ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, Londra’da Kraliyet Mühendislik Akademisi (Royal Academy of Engineering) tarafından düzenlenen programda birincilik ödülüne layık görüldü.

AGÜ’ye İngiltere’den ödül
İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Newton-Katip Çelebi Fonu Programı kapsamında, Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından Londra’da düzenlenen ‘Leaders in Innovation Fellowships’ programında TÜBİTAK tarafından seçilen teknoloji firması sahibi öğretim üyelerinin katıldığı 2 haftalık eğitim programı süresince katılımcılara iş planı geliştirme, finans, pazarlama, lisanslama gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında Teknogirişim sermayesi desteği alarak firmasını kuran AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, katılımcıların gerçekleştirdiği iş fikri sunumlarında iş modeli, yenilikçilik, pazar fırsatları, sunum yetenekleri, toplumsal ve ekonomik katkı kriterleri değerlendirilmesi sonucu birincilik ödülüne layık görüldü.
Dr. Mutlugün, yeni nesil nanomalzeme temelli ekran ve aydınlatma teknolojileri çıktılarını ticarileştirme çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, bu başarısından dolayı Yrd. Doç. Dr. Mutlugün’ü kutlayarak AGÜ’nün, nitelikli öğretim üyeleriyle birlikte, topluma fayda sağlayacak teknoloji üretme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.