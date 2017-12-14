Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ’ye TÜBA'dan ödül

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

AGÜ’ye TÜBA'dan ödül
Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında ödül almaya hak kazananlar belirlendi.
AGÜ Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Evren Mutlugün, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yaptığı uluslararası nitelikteki çalışmalarıyla 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almaya hak kazandı.
Doç. Dr. Mutlugün ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
Doç. Dr. Mutlugün’e, araştırmalarını desteklemek amacıyla üç yıl süreyle mali destek de verilecek.
TÜBA’nın GEBİP ödülleri, Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.