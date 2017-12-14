AGÜ’ye TÜBA'dan ödül

Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

AGÜ Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Evren Mutlugün, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yaptığı uluslararası nitelikteki çalışmalarıyla 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Mutlugün ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Doç. Dr. Mutlugün’e, araştırmalarını desteklemek amacıyla üç yıl süreyle mali destek de verilecek.

TÜBA’nın GEBİP ödülleri, Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.

Kurum Haberi



