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Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'da Kermes Düzenlendi

Ahmet Paşa İlköğreti Okulu öğrencileri bir kermes düzenledi.

Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'da Kermes Düzenlendi
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Ahmet Paşa İlköğretim okulu Müdürü Mehmet Güçlü,  “Geliri okul aile birliğine bağışlanmak üzere velilerin katılımı ile yiyecek ve giyecek kermesi düzenledik”dedi. kermeste ayrıca, okul öğrencileri de zeka ürünü kendi projeleri, yağlı boya resimler ve karakalem resimleri ile yeteneklerini sergilediler.
MÜDÜR MEHMET GÜÇLÜ: GÖRSEL SANATLARI SERGİLEDİK
Tarihi Ahmet Paşa İlköğretim okulu müdürü Mehmet ünlü düzenledikleri sergi ile ilgili olarak , " Okul bahçesinde düzenlediğimiz kermes alanını Kocasinan Belediyesinden çadır yardımı alarak kurduk. Aynı gün okulumuzda görsel sanatlar, teknoloji,tasarım ve fen teknolojisi ürünlerinden oluşan sergi açılmıştır.
Kermese okul idarecileri, personel öğrenciler öğrenci velileri ile Cırgalan Beyazşehir halkının göstermiş olduğu ilgi ve katılımla birlikte, Kocasinan ilçesi 4. Bölge koordinatör md. Alper Bişkin ve bölge müdürleri katıldı.
Çocukların ders esnasında yaptıkları çalışmalar derlenerek kermeste sergileniyor. Kermesimiz, velilerden ve semt halkından büyük beğeni topladı. Tarihi okul olan Ahmet Paşa İlköğretim okulunun tarihi misyonuna uygun ve imajına layık eğitim öğretim ve etkinlikler yapmak yolunda gayretlerimiz sürecek" diye konuştu.
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