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Aile Akademisi ilçelerde de açılıyor

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi ailelerin daha sağlıklı olması için kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çalışmalarına devam ediyor. Ailelerin bilinçlenmesi amacıyla ilçeler için oluşturulan Aile Akademisi, ilk olarak Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde çalışmalarına başladı.

Aile Akademisi ilçelerde de açılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin huzur veren birimlerinden KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kent merkezinden sonra ilçelerde de Aile Akademisi açmaya başladı. Aile Akademisi’nin Yahyalı’da başlayan çalışmalarına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı. Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Aile içi iletişim’ seminerinde bir konuşma yapan Öztürk, ailelerin huzuru için gerçekleştirilen çalışmaların ilçelere de taşınması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti. İletişimin önemini vurgulayan Öztürk, aile bireylerinin birbirlerine saygı duyması gerektiğini kaydetti.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü gibi yöneticilerin de eşleri ile katıldığı Aile Akademisi eğitiminde Huzur Çınarı Aile Danışmanlarınca aile içi iletişimin nasıl kurulacağına ilişkin bilgiler verildi. Eğitimde eşlerin birbirlerini ne kadar tanıdıklarını ölçmeye yönelik testler de yapıldı.
Aile Eğitim Seminerinin sonunda katılımcılara belge takdim edildi.

İHA

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