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Akansu Kolejinden Somali'ye Yardım

Kayseri de eğitim öğretim faaliyetleri gösteren Kılıçarslan Eğitim Kurumlarına bağlı Akansu Koleji öğrencileri, Somali’deki insanlık dramına duyarsız kalmadı.

Akansu Kolejinden Somali'ye Yardım
Okul idarecilerinin önderliğinde bir araya gelen minik yürekler Somali için harçlıklarını biriktirdi. Bununla da yetinmeyip okulları bünyesinde 30-31 Mayıs tarihleri arasında iki gün sürecek ‘’Somali ye Akansu’’ temalı kermes düzenledi.
Toplanan harçlıklar ve kermesten elde edilen 12 bin Türk lirası parayı, Akansu Koleji öğrencileri adına, Kimse Yok Mu Kayseri şubesi müdürü Abdi Durna’ya teslim eden kolej müdürü, Hüsamettin Demirel “Biz kurum olarak ana hedefimiz üst düzey bir öğretim olsa da aynı zamanda çocuklarımızı bilinçli, toplumundaki ve yaşadığı dünya üzerindeki olumsuzluklara karşı duyarlı, birey olma ve bu minal üzeri cemiyet hayatına tam adapte olmuş gençler yetiştirmek ana hedefimizdir’’ dedi.
Yardım gelirini Kimse Yok Mu derneğine bağışlama nedenlerini de izah eden Demirel ‘’Kimse Yok Mu’nun Somali faaliyetleri artık bütün dünyanın gündeminde. Bizde yardımlarımızı en kısa sürede o bölgeye ulaştıracağından şüphemiz olmadığı için Kimse Yok Mu’yu seçtik dedi.
Kolej müdüründen, Kimse Yok Mu adına toplanan yardımı teslim alan Abdi Durna ise gençlerin bu duyarlılığı karşısında ciddi manada duygulandıklarını ifade etti. Durna, “Bu gençler sayesinde, ülkemizdeki ve yeryüzündeki mağdurların yüzü gülüyor. Bu parayla, yardım kampanyasının amacına uygun olarak, Somali de su kuyusu açtıracağız” diye konuştu.
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