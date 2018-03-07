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ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek sınava başvurular 15 Mart'a kadar sürecek.

ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES ilkbahar dönemi) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES ilkbahar dönemi 6 Mayıs'ta 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

SON GÜN 15 MART
Sınava başvurular 15 Mart'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Ensonhaber
 
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