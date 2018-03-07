ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES ilkbahar dönemi) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES ilkbahar dönemi 6 Mayıs'ta 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
SON GÜN 15 MART
Sınava başvurular 15 Mart'a kadar elektronik ortamda alınacak.
Ensonhaber
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES ilkbahar dönemi 6 Mayıs'ta 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
SON GÜN 15 MART
Sınava başvurular 15 Mart'a kadar elektronik ortamda alınacak.
Ensonhaber