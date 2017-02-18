Aralarında Erciyes Üniversitesi de var 2 bin kişiye doktora bursu !

Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamayla başlatılan proje kapsamında "Türkiye'de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefi gözetilerek, öncelikli olarak belirlenen 100 alanda 2 bin öğrenciye 4 yıl boyunca aylık bin 500 lira olacak şekilde "YÖK bursu" verilecek. Sistemde de doktora programları bursu olarak gözükecek olan uygulamada Türkiye’de 53 üniversite belirlendi. Bu 53 üniversitenin bazı bölümlerinde okuyarak doktorasını yapan öğrencilerin bu burstan yararlanacağı açıklandı.

Burs Verilecek Üniversiteler

Bu üniversitelere bakacak olursak; Düzce, Ege, Erciyes, Erzurum Teknik, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Galatasaray, Gazi, Gaziosmanpaşa, Gebze Teknik, Hacettepe, Abant İzzet Baysal, Abdullah Gül, Afyon Kocatepe, Akdeniz, Anadolu, Ankara Sosyal Bilimler, Ömer Halisdemir, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, Trakya, Türk-Alman, Uludağ, Yalova, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Teknik, Bülent Ecevit, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Harran, Hitit, İnönü, İskenderun, Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul, İzmir Kâtip Çelebi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Marmara, Mersin, Namık Kemal, Necmettin Erbakan, ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi bu kapsamda değerlendirme alındı.

Ayrıca doktora bursu verilecek olan bölümler ve öğrenci sayılarına bakacak olursak;

Temel bilimler, mühendislik ve mimarlık alanlarında 46 üniversitede 855 öğrenci alınacak.

Sosyal bilimler alanlarında 28 üniversitede 246 öğrenci alınacak.

Sağlık alanında 25 üniversitede 299 öğrenci alınacak.