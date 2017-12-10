"Arz-ı Veda" beğenildi

Şafak Tok'un yönettiği Arz-ı Veda'da, Mehmet Akif Ersoy'u sürgüne götüren süreçte Siyonist planların ne denli etkili olduğu anlatılıyor.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi çocukları her hafta sonu birbirinden güzel çocuk oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Şehir Tiyatrosu'nda "Aliş'in Macerası" adlı oyun sahnelendi.
Aytekin Atabeyoğlu'nun yazdığı Bayram Gültekin'in yönettiği Aliş'in Macerası oyununa çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdi.
Oyunda, insanlara, hayvanlara ve doğaya sevgiyle yaklaşılmasının önemi vurgulandı.
AA