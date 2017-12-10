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"Arz-ı Veda" beğenildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden etkinlikler Kayserili sanatseverlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatrosu'nda Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan Arz-ı Veda adlı oyun sahnelendi.

"Arz-ı Veda" beğenildi

Şafak Tok'un yönettiği Arz-ı Veda'da, Mehmet Akif Ersoy'u sürgüne götüren süreçte Siyonist planların ne denli etkili olduğu anlatılıyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi çocukları her hafta sonu birbirinden güzel çocuk oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Şehir Tiyatrosu'nda "Aliş'in Macerası" adlı oyun sahnelendi.

Aytekin Atabeyoğlu'nun yazdığı Bayram Gültekin'in yönettiği Aliş'in Macerası oyununa çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdi.

Oyunda, insanlara, hayvanlara ve doğaya sevgiyle yaklaşılmasının önemi vurgulandı.

AA

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