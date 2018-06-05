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“ASLİ GÖREVİMİZ; TALEPLERİ YAPMAK"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zincidere Komando Tugayı'nda verdiği ve geleneksel hale getirdiği iftarlarla devletin zirvesini Kayseri’de bir araya getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ev sahipliğindeki iftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da katılacak.

“ASLİ GÖREVİMİZ; TALEPLERİ YAPMAK"
Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve 1. Komando Tugayı’nın kahraman askerleri için verdiği ve geleneksel hale getirdiği iftarı bu yıl 8 Haziran Cuma günü yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan iftara geçen yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 
Zincidere Komando Tugayı’nda yapılacak olan iftara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve üst düzey komutanlar da iştirak edecek. Büyükşehir Belediyesi geleneksel iftar programı ile önceki yıllar olduğu gibi devletin zirvesini bir kez daha Kayseri’de buluşturacak. 
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