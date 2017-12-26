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Astronomi okulu ilk mezunlarını verdi

Kayseri Bilim Merkezi, bilimi genç beyinlerin ilgi alanı haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda açılan Astronomi Okulu ilk mezunlarını verdi.

Astronomi okulu ilk mezunlarını verdi
Kayseri Bilim Merkezi’nin 5 Kasım - 24 Aralık 2017 tarihleri arasındaki açtığı Astronomi Okulu’nda; yıldızların oluşumlarından, evrenin derinliklerindeki galaksilere kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi.
Astronomi Okulu’nda atölye ve etkinliklerle uygulamalar yaparak astronominin büyülü dünyasında keyifli ve eğitici bir yolculuğa çıkan 11-15 yaş grubundaki 37 öğrenci, 8 hafta süren okuldan mezun oldu.
Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçecioğlu, astronomi okulunun ilk öğrencilerinin sekiz hafta gibi kısa bir sürede önemli bilgilerle donatıldığını belirterek, “İlerde inşallah bilim adamları olunca astronomi okulunun mezuniyet belgesine bakarak bu yola böyle çıkmıştık diyeceksiniz” şeklinde konuştu.
Daha sonra Kayseri Bilim Merkezi’nin astronomi okulunun ilk mezunları olan 37 öğrenciye Etüt Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçeci ve Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin tarafından sertifikaları verildi.


Kurum Haberi
 
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