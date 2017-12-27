Atık pilleri, çevreyi kirletmeyecek şekilde toplamak ve bertaraf etmekle yükümlü tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Kayseri’de Eğitici Eğitimi yaptı ve eğitimcileri Atık Piller konusunda bilgilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile bir araya gelen öğretmenlere taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından atık pil eğitimi verildi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleşen eğitime Kayseri’nin tüm ilçelerinden eğitimciler katıldı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Atık Pil Uzmanı Çevre Mühendisi Rümeysa Ercan şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar ve edinilen tecrübeler ile atık pil toplama hususunda en çok verimin okullardan alındığını belirtti. Atık pillerin toplanmasında sürekliliğin sağlanması için ilk önce eğiticilerin eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Atık pil bilincinin eğiticilerden öğrencilere aktarılacağını ve yayılacağını vurgulayan Ercan, katılımcılarla atık pil konusunda hazırlanmış bir sunum paylaştı. Sunumun ardından soru, cevap kısmında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitimci eğitimlerine çevre ilçelerin okullarının öğretmenlerinden büyük katılım oldu. TAP Derneği Atık Pil Uzmanı Çevre Mühendisi Rümeysa Ercan katılımcıların sordukları sorularla çevre ve atık pil konusuna ilgisinin üst düzey olduğuna dikkat çekti. Rümeysa Ercan çevre bilincinin oluşmasında öğretmenlerin çok büyük rolü olacağını ve Kayseri’deki öğretmenlerde de bu kararlılığı gördüğünü söyledi.

Doğanın pili bitmesin…

Pilin doğaya bırakılması halinde çevreye ve yer altı sularını kirletebileceğini belirten TAP Derneği Atık Pil Uzmanı Çevre Mühendisi Rümeysa Ercan Türkiye’de atık pillerin ayrı toplanması konusundaki bilincin her yıl artan bir ivme ile devam ettiğini, Kayseri’de ise Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucunda toplanan miktarın bir önceki yıla göre iki katına yükseldiği ve 8.5 tonu bulduğunu söyledi. Ercan bu miktarın önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.



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