Avrupalı öğretmenlere Kayseri’de eğitim

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Erasmus + okul projesi kapsamında “Teknoloji Eğitiminde Materyal Ürünleri Kullanma ve Geliştirme (Training For Advanced Level E-Material With New Technologies İn Education -T.A.L.E.N.T.ED) projesi kapsamında Kayseri’ye gelen İtalya, Romanya, Portekiz, Litvanya Macaristan ve Türkiye’ den katılan öğretmenler 10 gün süresince Akıllı Tahta ve Google Classroom uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimlerini aldılar. Bakanlık tarafından yürütülen eğitimde Bilişim Ağı (EBA) hakkında da bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında Kayseri’ye gelen 15 yabancı misafir öğretmenler ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatını elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ziyaretin anısına misafirlere Kayseri’yi simgeleyen eserlerin bulunduğu plaket takdim etti.

Macaristan’ın Pech kentinde bulunan Osmanlı döneminde yaptırılan Yakovalı Hasan Paşa Camisinin resmini çizen Macar öğretmen Anna Szaraz’ ın hediyesi İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından takdirle karşılandı.

Elmalı “Beş ülkeden ilimize gelen eğitimcileri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu projeler ile ülkeler arasında güçlü olduğumuz yönlerimizi karşılıklı paylaşarak bilgi alışverişi yaptık. Günümüzde, her yerde iletişim teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak, eğitim bilimlerinde de yeni arayışlar içine girildi. Öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, çeşitli çalışmalar yapılarak, teknolojinin daha akılcı kullanılmasına ilişkin gerekli eğitim politika ve stratejilerin oluşturulmasına önem verilmekte. Bütün bu sonuçlar, öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarının ve fikirlerinin bilinmesi ve geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle Avrupa Ülkeler ile yaptığımız bu tür projeler oldukça önemli. Bundan sonrada bu tür projeler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

İHA