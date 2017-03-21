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Bağışlarla oluşturulan kütüphane

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri örnek davranışla Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokuluna bağışladıkları kitaplarla kütüphane oluşturdular.

Bağışlarla oluşturulan kütüphane
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Kütüphane törenle açıldı. Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulundaki törene Kayseri Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Erciyes Üniverstesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Okul Müdürleri, Veliler ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldılar.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yaptığı konuşmada “Okuma aklı başında olan herkesin ilk yapması gereken iştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk emri oku olmuştur. İnsanların okumak ve düşünmekle mükellef olduğu birçok yerde zikredilmiştir. Dinimizin ve kültürümüzün okumamızı teşvik etmesine rağmen ülkemizdeki kitap okuma oranları iç açıcı bir durumda değildir. Bu konuda Kültür Bakanlığının yaptığı araştırmaya Türkiye nüfusunun % 31’i hiç kitap okumamaktadır. Ülkemizde yılda ortalama 7.2 kitap okunmaktadır. Türkiye de kütüphane sayısı 1.434, kahvehane sayısı 600.000’ dir. 7-14 yaş arasındaki bireyler en çok kitap okuyan grubu oluşturmaktadır. 15-34 yaş grubunda kitap okuma ve internet kullanma, diğer yaş gruplarına göre daha yaygındır. 35 yaş üzeri bireyler çoğunlukla TV izlemekte ve aileyle zaman geçirmektedir. - Kitap okumak başarıyı ve güzel ahlakı beraberinde getirir. Mensubu bulunduğumuz Türk milleti asırlarca kütüphaneler kurmuş ve kütüphanelerin yaşatılması için uğraşmıştır. Kütüphaneleri ve medeniyetimizi özdeşleştirmişlerdir. Kayserimizde buna en güzel örnek Raşit Efendi Kütüphanesidir" dedi.



Elmalı, "Kayseri’de okuma alışkanlığını geliştirmek ve okumayı yaygınlaştırmak için il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Yeni Bir Kitap Yeni Bir Dost' projesini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise yaptığı kısa konuşmada “Açılan her kütüphane, okul, kapatılan bir hapishane demektir. Bu kütüphaneler Mehmetleri, Fatihler yapacaktır. Başarı istiyorsak eğitime bütün toplum olarak destek olmak zorundayız.” ifadesinde bulundu.
Tören protokol üyelerinin kütüphanenin açılışını yaparak gezmesiyle son buldu.



 

İHA

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