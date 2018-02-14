Bağlama kursuna yoğun ilgi

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanatsal, sosyal ve kültürel hizmetleriyle örnek olan Kocasinan Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları her geçen gün artıyor. Gençlerin ve çocukların yeteneği ve ilgisi doğrultusunda müzik ve sanatla uğraşabilmeleri için çeşitli kurslar açan Kocasinan Belediyesi, kurs faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bunlardan biri olan bağlama kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan Tesisinde açılan kursta, konservatuar düzeyinde eğitim veriliyor.

Usta öğretici Serkan Dündar tarafından verilen kursta, sazın temel teknikleri, nota bilgilerine göre çalabilme, makam ve makamlara göre usul ve teknikleri gibi inceliklerini kursiyerler, öğrenme şansı buluyor. Kursiyerler, bağlama kursuyla hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar.

Örf ve adetlerin içerisinde bağlamanın ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Usta öğretici Serkan Dündar, “Öncelikle Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız her fırsatta kurslarımızı ziyaret ederek, gençlerimizin özgüvenlerini artırıyor. Bu vesileyle burada sabah 08.30-11.30 ile öğle 13.30-16.30 arasında unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi öğreterek, kültürümüzü yaşatıyoruz. Böylelikle Anadolu’nun kültürünü gelecek kuşaklara aktarıyoruz.” dedi.

Kursiyerler ise verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi



