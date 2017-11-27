BAKAN AÇIKLADI: LiSELERE GiRiŞTE YENi SiSTEMiN AYRINTILARI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye geçişte yeni sistemle ilgili olarak TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye girişte uygulanacak yeni sistemde sadece 8. sınıftan soru sorulacağını söyledi. Bakan Yılmaz, sınav süresinin 135 dakika olduğunu, soru sayısının ise 90 olduğunu açıkladı



Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Sadece 8. sınıftan soru sorulacak. Bir önceki açıklamamızda 60 soru soracağımızı söylemiştik ancak biz bunu yaparken bizim öğrencilerimiz, ortaokulu bitirecekler liseye geçecekler. Aynı şekilde liseyi bitirip üniversiteye gidecekler. Daha sonra soru sayısını 90'a çıkardık. 135 dakikalık bir süre içinde.



SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yeni sistemdeki soru daığılımı şu şekilde:

20 Fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 Yabancı Dil sorusu sorulacak.



ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU

İlkokul kayıtlarımızı adrese dayalı yapılıyor. Duydunuz mu, "Bundan dolayı evimi satacağım, şuradan ev alacağım" diyeni. Ortaokulda kayıtlarımız adrese dayalı. Bir aileden "Taşınacağım, şu okula kaydetmek için." Böyle duydunuz mu? İstisnai vardır. Bunlar sosyal medyada gündem oluşturur ama sosyal medya ile gerçek hayatın gündemi birbirine uygun değildir.

Açık uçlu soru olmayacak. Noktayı koyduk. Açık uçlu sormamayı bu sınavlarda kararlaştırdık.



AÇIK UÇLU SORU OLMAYACAK

Açık uçlu soru olmayacak. Noktayı koyduk. Açık uçlu sormamayı bu sınavlarda kararlaştırdık. Doğru eğitim açık uçluyu gerektirir ama tartışmaya açmamak adına açık uçlu soru olmayacak. Ortaokuldan liseye de sınavsız geçişi amaçlıyoruz.

Timetürk