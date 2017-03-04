Bakan Bekir Bozdağ Boğazlıyan çiftçi eğitim seminerine katıldı

Boğazlıyan Bölge çiftçilerinin şeker pancarı tarımında randevulu söküm ve tesellüm eğitim programları çerçevesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 700 çiftçi katıldı.

Eğitim seminerinde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a çiftçileri eğitim semineri vesilesi ile bir araya getirmesinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boğazlıyan İç Anadolu’muzun Adanası’dır. Buradaki imkanlar neredeyse oradaki imkanlara denktir. Türkiye’deki şeker pancarı ve buğday üretiminin büyük bir kısmı Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenipazar Bölgelerimizden karşılanmaktadır. Yozgat, Türkiye’de en çok şeker pancarı üretilen yerlerin başında geliyor.

Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker şimdi daha iyi bir noktada, eminim ki yarın daha iyi bir noktada olacaktır. Varlık Fonu’na yüzde 10’unun devredilmiş olması buradaki sıhhatin ve bereketin göstergesidir. Gücün göstergesidir.”

Başkan Akay ise Varlık Fonu’nun Kayseri Şeker’in gücüne güç kattığını söyledi.

Boğazlıyan Çiftçi Eğitim Toplantısına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat protokolü, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı.