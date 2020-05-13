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Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabında okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı. 

İHA

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