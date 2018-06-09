Başkan Büyükkılıç, üniversitelilerin mezuniyet sevincine ortak oldu

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirterek, “Bugün buradan mezun olur iken, bu mezuniyetin bir nokta olmadığını bilmelisiniz. Çünkü artık ülkemizde iş bulmak çok farklı noktaya gelmiştir. Vizyonumuzun çok yükseklerde olması gerekir. Burada aldığımız bilgileri bir üste katlayarak bunun devamını getirmeniz gerekir. Melikgazi Belediyesi olarak hem eğitim camiasının her zaman yanında olduk. İlk, orta ve lise yaptırarak hizmete sunduk. Bunanla yetinmeyip üniversitelerimize çeşitli laboratuar ve derslikler yaptık. Bugün buradan mezun oluyorsunuz. Kayseri dışından gelip de burada okuyan öğrencilerimiz artık bizim hemşerimiz ve turizm elçilerinizdir. Sevgili gençler sizlerin de yolu açık olsun“ dedi.

Seyrani Ziraat Fakültesinde derece giren öğrencileri tebrik eden Başkan Büyükkılıç öğrencileri ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.