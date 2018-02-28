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Başkan Çolak: Nöbet sistemi yeniden düzenlenmeli

Türk Eğitim Sen Kayseri 1’nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak, “tam gün nöbet görevi verilen öğretmen, Bu süre zarfında beslenme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Nöbet sistemi yeniden düzenlensin.” dedi.

Başkan Çolak: Nöbet sistemi yeniden düzenlenmeli
“Bilindiği üzere tam gün eğitim yapılan okullarda öğretmenlere, nöbetçi olduğu günlerde tam gün nöbet görevi verilmektedir. Öğretmen, bu süre zarfında beslenme ve dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.” Diyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasa ‘ya ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olan bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Bilinmelidir ki; bu aynı zamanda insani bir durumdur. Eğitim çalışanları robot değildir. Aralıksız çalışma temposu iş verimini de azaltır. Bu durumu en iyi bilenin Milli Eğitim Bakanlığı olması gerekir. Öğretmen performans değerlendirme garabeti, Bakanlığımızın son yıllarda eğitimde başarısızlığını gizleme çabasından başka bir şey değildir.24 Kasım geldiğinde öğretmenliğin kutsallığından bahsedenlerin geriye kalan 364 gün boyunca ayaklar altına alma çabalarını hayretle izlemekteyiz. Şu unutulmasın ki Türk Eğitim-Sen sessiz kalmayacaktır. Pilot uygulamada not verme çabasına girenleri de tüm Kamuoyunun ve Kamu Çalışanlarının vicdanına bırakıyoruz.”
 
Kurum Haberi
 
 
 
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