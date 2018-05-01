Başkan Çolak: Yeni üniversiteye kademeli geçiş yapılsın

Kayseri’nin yeni üniversiteye hazırlıksız yakalandığını, üniversitenin nereye kurulacağının belli olmaması sonucu öğrencilerin kalacak yer konusunda sıkıntı yaşayacağını belirten Başkan Çolak, şunları söyledi:“Bilindiği üzere Erciyes üniversitesinin içine yeni bir üniversite kurulacaktır. Yeni üniversitenin merkezinin neresi olacağı açıklığa kavuşmamış ve kaosa yol açmıştır. Bu durum birçok mağduriyetin yaşanmasına yol açacak gözükmektedir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin yurt problemi aşikâr bir sorunken cevap noktasında hiçbir karşılık bulamaması üzüntü vericidir. Yüzlerce öğrenci ev ve yurtlara yerleşmişken bu düzenin bir anlık kararla mağduriyete dönüşmemesi için kademeli geçişin uygulanması ve en azından 15 Temmuz yerleşkesi yeni açılacak üniversiteye verilmesi bu sorunu çözmekte alternatif olur diye düşünüyoruz. Kayseri’nin bu üniversiteyi kaldıracak bir konumu hazırlıksız yakalanan ilçelerimizin sosyo-ekonomik yapısını hazırlamadan böyle bir geçişi doğru bulmuyoruz. “