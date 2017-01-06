Belsin kütüphanesi yenileniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yenilenerek kapasitesi üç katına çıkarılan Belsin Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, kütüphanenin bu ay sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yenilenerek kapasitesi üç katına çıkarılan Belsin Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, kütüphanenin bu ay sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yenileme çalışmaları süren Belsin Kütüphanesi'ne giderek çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Çelik, kütüphanedeki tüm birimleri gezerek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'den bilgi aldı.

Kapasitesi üç katına çıkarılan Belsin Kütüphanesi'nin engellilere de hizmet verir hale getirildiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, çalışmaların bu ay sonuna kadar tamamlanacağını ve kütüphanenin yenilenen haliyle hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

300 kişi kapasiteli olacak olan Belsin Kütüphanesi'nde 10 bini basılı, 15 bini elektronik, 3 bini sesli olmak üzere toplam 28 bin kitap yer alacak. 100 ülkeden 60 farklı dilde güncel gazete ve dergi veritabanına ulaşılabilecek olan kütüphanede ferah ders çalışma üniteleri, bilgisayar odası, şifreli emanet dolapları, masaj koltukları, satranç bölümleri ve dinlenme alanları bulunacak. Kütüphaneye turnikeli geçiş ve üyelik sistemiyle girilecek.