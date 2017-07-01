Bilfen Ortaokulları'ndan TEOG başarısı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bilfen İlköğretim Kurumlarında başarının tesadüf olmadığı, açıklanan 2016-2017 TEOG sonuçlarıyla bir kez daha görüldü.

Bu yıl 8. sınıflarından 1145 mezun veren Bilfen Ortaokullarının TEOG-1 ve TEOG-2’de 6 dersten tüm soruları doğru yanıtlayan ve 6, 7, 8. sınıf yıl sonu başarı puanları tam olan 29 öğrencisi, Türkiye zirvesine adlarını yazdırarak birinciliği paylaştı. TEOG-2'de 6 dersten tüm soruları tam yapan 483 öğrencisi ile Bilfen bu yılda da “Kazananların Okulu” oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, şunları kaydetti:

"Bilfen Okullarında başarı bir gelenektir. Bu seneki TEOG sonuçlarımız ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı. TEOG-2 de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci sayımız 483. TEOG-1 ve TEOG-2’de 6 dersten toplam 240 sorunun tamamını doğru yanıtlayan öğrenci sayımız ise 43. Bu öğrencilerimizden 6, 7, 8. sınıf yıl sonu başarı puanları yüz olduğu için de 500 tam puan alan ve Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdıran 29 öğrencimiz var. TEOG-1’de genel başarı ortalamamız yüzde 96,22 iken TEOG-2’de genel başarı ortalamamız yüzde 98,73. Öğrencilerimizin 120 soruda doğru cevap ortalaması ise 118,50. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin en seçkin liselerine öğrencilerimizin yerleşeceğinden hiç şüphemiz yok. Uyguladığımız eş zamanlı eğitim sistemimizin bir göstergesi olarak hem İstanbul’da bulunan okullarımızda hem de ortaokullarımızın bulunduğu İzmir, İskenderun, Bursa, Antalya, Kayseri ve Ankara kampüslerimizde öğrencilerimiz büyük başarı yakaladılar. Böylelikle kurduğumuz eğitim sistemimizle başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk."

Yerleştirme Esas Puanlarının (YEP) açıklanmasının ardından, 29 Türkiye birincisi ile başarı geleneğini devam ettiren Bilfen Ortaokullarında yapılan törende, gurur ve sevinç bir arada yaşandı. Mutlulukları gözlerinden okunan şampiyon öğrenciler bu başarılarının sırrının planlı ve düzenli çalışmak olduğunu belirtti. Dersi derste dinlemenin önemine değinen öğrenciler sadece 8. sınıfta değil 6. ve 7. sınıfta da kazanmış oldukları çalışma disiplinin bugünkü başarılarında çok önemli olduğunu vurguladı. Konu tekrarının da önemli olduğunu belirten Bilfenli öğrenciler, çok fazla tipte soru görme ve çözmenin avantajlarına da değindi.

TEOG sınavı kapsamında derslerin puanlarının ilan edilmesinden sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak YEP ilan edildi. Özel Okullar Kayıt Kabul Dönemi 30 Haziran'da başlayarak 13 Temmuz'da tamamlanacak. Merkezi Tercih ve Yerleştirme Dönemi ise 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih dönemi ile başlayıp 11 Ağustos 2017 tarihinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile son bulacak. Süreç 14 Ağustos-8 Eylül arasındaki nakil dönemiyle devam edecek ve 18 Eylül 2017 tarihinde okulların açılmasıyla eğitim öğretime başlanacak.

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