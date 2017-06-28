Bilim kampı açılıyor

Bilime olan ilgiyi artırmak için Kayseri Bilim Merkezi önemli bir etkinlik daha gerçekleştiriyor. Kayseri Bilim Merkezi tarafından açılacak olan Bilim Kampı için başvurular başladı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitim modeli baz alınarak hazırlanan bilim kampında Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sanat, Robotik ve Matematik alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak.

Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikler üçer günlük periyotlar halinde gerçekleştirilecek. 10.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi’nde verilecek olan eğitimlere 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek.

4-6 Temmuz, 11-13 Temmuz, 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihleri arasında kampa alınacak öğrenciler bilimsel atölyelerde eğlenerek çalışma imkanı bulacaklar ve bilimsel eğitimlerden geçecekler. Öğrenciler ayrıca Türkiye’nin en büyük planetaryumunda film izleyecekler. Kayıt ve randevular için 222 89 01 ve 222 45 67 nolu telefonlar aranabilecek.

Kurum Haberi

