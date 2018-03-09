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“Bilim Merkezi” ilçelere açıldı

Kayseri Bilim Merkezi “Bilim İçin Her Yerde” sloganıyla ilçelere de açıldı. Bilimi toplumun geniş kesimlerine yaymayı amaçlayan Kayseri Bilim Merkezi, ilçelerdeki ilk etkinliğini Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

“Bilim Merkezi” ilçelere açıldı
Kayseri Bilim Merkezi’nce her hafta bir ilçede yapılacak olan etkinliklerde farklı yaş gruplarına hitap eden atölye çalışmaları yer alacak. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Benim DNA'm, Ressam Robot, Güneş Saati, Çizgi İzleyen Robot gibi bilimsel deneyler yapıldı. 

Etkinliklere yaklaşık 50 öğrenci katıldı ve yapılan bazı ürünler öğrencilere hediye edildi. Kayseri Bilim Merkezi’nin ilçelerdeki etkinlikleri 15 Mart’ta Develi, 22 Mart’ta Yahyalı, 29 Mart’ta da Yeşilhisar ile devam edecek.

İHA
 
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