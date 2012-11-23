Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilim ve Sanayi Komisyonu KESOB'ta

TBMM Bilim ve Sanayi Komisyonu üyeleri, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (KESOB) ziyaret etti.

Bilim ve Sanayi Komisyonu KESOB'ta
Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya ile birlikte, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk ve MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, KESOB’a ziyarette bulundu.
KESOB Başkanı Mustafa Alan, ziyarette yaptığı konuşmasında, Kayseri’de 40 bine yakın esnaf ve sanatkarın bulunduğunu söyledi. Başkan Alan, “Kayseri denince akla esnaflık geliyor. Bizim prensibimiz çalışmaktır. Tacir ve sanayicilerimizi de ayrı severiz. Kayseri’de bir sıkıntı olduğu zaman birlikte çözeriz” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.