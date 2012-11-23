Bilim ve Sanayi Komisyonu KESOB'ta

Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya ile birlikte, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk ve MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, KESOB’a ziyarette bulundu.

KESOB Başkanı Mustafa Alan, ziyarette yaptığı konuşmasında, Kayseri’de 40 bine yakın esnaf ve sanatkarın bulunduğunu söyledi. Başkan Alan, “Kayseri denince akla esnaflık geliyor. Bizim prensibimiz çalışmaktır. Tacir ve sanayicilerimizi de ayrı severiz. Kayseri’de bir sıkıntı olduğu zaman birlikte çözeriz” diye konuştu.