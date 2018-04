BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURULMALI

Yükseköğretim Kanunu ile bazı KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis’e sunulmuş ve 2'si vakıf, 13'ü devlet olmak üzere 15 yeni üniversitesi kurulması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından Erciyes Üniversitesi’nin bazı bölümleri taşınarak Kayseri Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.

Kayseri Üniversitesi’nde 180 kişilik akademisyen kadrosu bulunuyor. Bu sayı Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bin 60, Samsun Üniversitesi’nde 460, Sivas bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ise 300 olarak açıklandı.

Kayseri Üniversitesi; Seyrani Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tomarza Meslek Yüksek Okulu, Yahyalı Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşacak.

“Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmalı”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesinde mutlaka bir Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Per, “Kurulacak yeni üniversiteye Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Atom Enerjisi Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve OYAK gibi milli eserlerin kurucusu olan merhum lider Alparslan Türkeş’in isminin verilmesi en isabetli karar olacaktır.” dedi.

“Veterinerlik ERÜ bünyesinde kalmalı”

Prof. Dr. Hüseyin Per, Veteriner Fakültesi’nin ERÜ’deki tüm fakülteler ve tüm Veteriner Fakülteleri arasında araştırmacı başına düşen yayın ve atıf sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alarak Erciyes Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olmasında büyük katkı sağladığına da vurgu yaparak; “Mutlaka ERÜ bünyesinde kalmalıdır” şeklinde konuştu.

Veteriner Fakültesi’nin alanında başarılı akademik ve idari kadrosuyla başta halk sağlığı ve hayvan sağlığı olmak üzere sağlık bilimleri içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda ilimiz ve ülkemizi temsil eden güzide bir kurum olduğun belirten Prof. Dr. Hüseyin Per açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Araştırma ve Uygulama Hastanesi yılda yaklaşık 10 bin hastaya 7/24 hizmet sunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ‘tek sağlık, tek tıp’ konsepti olarak bilinen kavram, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması için özellikle zoonotik hastalıklarla mücadelede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri ve veteriner hekimlerin işbirliği içerisinde çalışması yaklaşımıdır. Son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan 38 yeni patojenin yüzde 75’inin, insanlarda hastalık oluşturan gıdaların yüzde 90’ının hayvansal kaynaklı olduğu düşünüldüğünde tıp ve veteriner hekimlerinin birlikte çalışmasının zorunluluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan aşı üretim merkezimizdir. İlgili merkezde veteriner hekimler ile tabipler Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı aşısı üretimi üzerinde birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Kayseri Hayvanat bahçesindeki Pumalarda ortaya çıkan Anthrax (Şarbon) vakalarına da ERÜ Akademisyen Veteriner Hekimleri ve Tıp Fakültesi Araştırmacılarının ortak müdahalesi ile bu halk sağlığı açısından tehlikeli ve son derece önemli durumun kısa sürede bertaraf edilmesi ve başarılı şekilde sonlandırılması da bu işbirliğine güzel bir örnektir. Bu örneklerde de görüleceği üzere Tıp ve Veteriner Fakültelerinin aynı kurumda olması Halk Sağlığı problemlerine hızlı müdahale edilmesi açısından önemlidir. Bu birlikteliği Kayseri Tabip Odası olarak zorunlu görüyor ve destekliyoruz. Bu bağlamda, bir bütünün önemli bir parçası olarak diğer disiplinlerle birlikte Erciyes Üniversitesi’nde özverili bir faaliyet gösteren Veteriner Fakültesinin mevcut konumunun korunması gereklidir. Yeni bir bina ve yerleşkede veteriner fakültesinin tek başına aktif olarak hizmet vermesi için en az 10 yıl gerekmektedir. ‘Tek Tıp, Tek Sağlık’ misyonunun yerine getirilmesinde Veteriner Fakültesi tek başına çaresiz kalacak ve toplum sağlığına hizmet de edemeyecektir. Şimdiye kadar yapılan yatırımlar da atıl kalacaktır. Bugüne kadar sarf edilen tüm kaynakların heba olmaması için Kayseri Üniversitesi kuruluşuna dair kanun tasarısının yeniden gözden geçirilmesi, Kayseri ve ülke adına daha uygun bir proje ile yeniden sunulması gerekmektedir.”

(Kayseri Gündem)