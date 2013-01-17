Bilimi Oyun Oyanarak Öğrenecekler

İmzalanan protokol sonrasında Bahçeşehir Koleji’nde ailelere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ITAP-BTM Direktörü Tuğrul Hakioğlu ve yardımcısı Mesut Erol, Bahçeşehir Koleji Kurucusu Temsilcisi Olcay Topraklı, İlk ve Otaokul Müdürü Uğur Özkaldı, Anadolu Lisesi Müdürü duran Dağ ve veliler katıldı.

ITAP-BTM Direktörü Tuğrul Hakioğlu, “Anlatmak istediğimiz yeni bir fikir var. Bilimi çocuklara sevdiren bir çalışma başlattık. ITAP’ın iki yıldır yapmakta olduğu ailelerin de katıldığı bilim şenliklerinden bahsedeceğim. Bu kavram Türkiye için çok yeni bir kavram. Ailelerin çocukları ile birlikte basit, evde bulunabilen, meraklı, sürükleyici fizik, jeoloji deneylerini matematik oyunlarını yaptırıyoruz biz öğrencilere.

Bize üniversite öğrencileri lisans seviyesinde geliyorlar ve eğitimci olmak istediklerini söylüyorlar. Biz bunları yetiştiriyoruz. Eğitim düzeyleri üst seviyede ise bunlar çocuklar ve ailelerle çalışabilme imkanına kavuşuyorlar. ITAP 2006 yılında kuruldu. Bilim ve toplum merkezi halka yönelik, çocuklarla ailelerle üniversiteleri buluşturan bir merkezdir” diye konuştu.

Protokol gereği Kayseri Bahçeşehir Koleji 5-6-7. Sınıf öğrencileri için velilerle birlikte katılımın sağlanacağı Aile Bilim Kampı 23-29 Mayıs 2013 tarihinde, 8. Ve 9. Sınıf öğrencileri için ise 11-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.