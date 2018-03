 Bingöl’ün köyünde hem müdür, hem öğretmen hem de hizmetli

Bingöl’e 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tarhan Köyü İlkokulunda görev yapan 27 yaşındaki Seda öğretmen, tüm zorluklara rağmen öğrencilere eğitim vermek için büyük emek sarf ediyor. Seda öğretmen evinde olduğu gibi okulda da odun kırıp sobasını yaktıktan sonra ders başı yapıyor.







Bingöl’de ilk atama yeri olan ve 2 yıldır Solhan ilçesine bağlı Tarhan köyünde öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Kayserili Seda Bilir öğretmen, tüm zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıfta 11 öğrencisine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyor. Her gün sabah saat:07.00'da okula gelip odun kırıp, sınıfının sobasını yakıp temizliğini yapan Seda Öğretmen, birleştirilmiş sınıfta 11 öğrencisine ders veriyor. İlk atandığı yıl “terör bölgesi” diye ailesinin karşı çıkmasına rağmen mesleğini yapmaya gelen Bilir, öğretmenlik yapmaya başladığında bölgenin öyle bahsedildiği gibi terör bölgesi olmadığını ve köyü çok sevdiğini anlattı.







"Burası benim cennetim"

Bingöl'e atandığında ailesinin terör hadiselerden dolayı endişe duyduğunu belirten Öğretmen Seda Bilir, "Bu Tarhan köyündeki ikinci yılım. İlk atamam açıklandığı zaman ailem biraz tepki gösterdi. Beni gönderip göndermemek konusunda biraz tereddüt ettiler ama ısrar edince gönderdiler geldim. Şimdi iyi ki de geldim diyorum. Bu taraflar terör bölgesi olarak adlandırılıyor ama öyle olmadığını gördüm. Burada yaşayan insanların ne kadar yardımsever, misafirperver olduklarını yaşayarak öğrendim gördüm. Geldiğim ilk günden beri şunu söylüyorum, bu köy benim cennetim, burada yaşayan insanlar da benim cennetimin insanları. Meslektaşlarımız özellikle bu taraflara doğru genel bir algı var, doğuda terör var diye. Geldikten sonra gördüm ki, bizim yaşadığımız bölgelerden daha çok insanlık var.”dedi.







Her sabah saat 07.00’de kalkıp sınıfın temizliği ve ısınması için odum kırıp soba doldurduğunu belirten Seda öğretmen, bu yapmaktan dolayı gocunmadığını söyledi.





Günlük yaşantısını aktaran Seda Öğretmen," Her sabah odunluktan odun, kömür taşıyorum. Bir önceki gün yaktığım sobanın kovasını değiştiriyorum ki, çocuklarım geldiği zaman sıcak bir okulda onları karşılamak istiyorum. Sobamı yakarak onlar gelmeden zaman kaybını da önlemiş oluyorum. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara birleştirilmiş sınıf olarak eğitim veriyorum. Bunun yanında okulun idari ve temizlik işlerini de ben yapıyorum ve bunu yapmaktan dolayı gocunmuyorum. Ülkeme bu şekilde hizmet ettiğim içinde ayrıca gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.











24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle her yıl ilk olarak Tarhan köyünü ziyaret ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz ise, “Seda hocamız ilçemizin köylerinde eğitim veren tek bayan hocadır. Biz her yıl ilk olarak seda hocamızın öğretmenler gününü kutluyoruz. Bu yılda bunu değiştirmedik. Kendisinden hem biz milli eğitim camiası olarak hem de köydeki insanlarımız çok memnun.” diye bilgi verdi. İHA