Biz İdeolojik ve Taraf Sendikacılığı Yapmıyoruz

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Biz ideolojik ve taraf sendikacılığı yapmıyoruz bunu en güzel örneği yetkiyi uzun ve zor mücadele sonucu ancak 2011 yılında almamızdır. Provokasyoncu sendikalar yetkiyi hep bizim kullandığımız gibi bir algı oluşturmaya çalışarak kendi başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışmaktadır. Biz yetkiyi ilk kez 2011 yılında kullandık, birçok kazanım elde ettik ancak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan ve öğretmen ve öğretim elamanlarının mağduriyetinin giderilmesi için mücadele ettiğimiz ek ödemeyi alamadık. Özlük ve özgürlük mücadelemiz devam etmektedir. Daha önce 5 yıl yetki kullanan KESK’in ve 4 yıl yetki kullanan Kamu-Sen’in bize başarısız diyebilmeleri için bizimde 4-5 yıl yetkiyi kullanmamız gerekir. Ek ödeme alamadığımız için üye kaybımız oldu ancak hep beraber çalışarak ve gerçekleri eğitim çalışanı arkadaşlara anlatarak büyümeye devam edeceğiz. Eğer darbelere son verilecekse, özgürlükler geliştirilecekse, mazlumların mağduriyetleri giderilecekse yetkinin sendikamızda olması gerekir. Çünkü toplu sözleşme masasında yetkili olan sendikanın görüşleri konuşulur, gündemi o belirler” dedi.

Kalkan, şu an Memur-Sen 12 iş kolundan 11’inde yetkili olduklarını belirterek, “Az sayı farkı ile alamadığımız kültür iş kolunda da yetkiyi alırsak bütün iş kollarında yetkiyi almış olacağız. Bizim önceliğimiz kendi iş kolumuzda sayı farkını açarak masaya daha güçlü olarak oturmaktır. Bunu da hep beraber aynı gayretle çalışarak hep birlikte başaracağız inşallah” dedi.