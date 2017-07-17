‘Bizim Türkümüz’ heyeti Müdür Elmalı’yı ziyaret etti

Okul Müdürü Mehmet Baran, türkünün söz yazarı ve bestecisi Müzik Öğretmeni Abdullah Köse ve klipte yer alan 13 öğrenci, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’yı makamında ziyaret etti. 15 Temmuz’un birinci yıl dönümü etkinliklerinin sorunsuz biçimde sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Müdür Elmalı, “Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları göstermesin. Allah içimizdeki hainlere fırsat vermesin. En zor olan içimizdeki hainlerle mücadeledir, görünen düşmanla mücadele etmek daha kolay. Çünkü ne yapacaklarını biliyoruz. Türkiye yeniden dirilmiştir, yeniden can bulmuştur. 15 Temmuz’da büyük badireler atlattık, kendi insanına kendi silahıyla, uçağıyla, askeri ve polisiyle ateş açması kadar acı veren bir şey yok. Bunu tüm Türkiye olarak yaşadık, fevkalade üzgünüz. Bu lanetli olayı atlattığımız için mutluyuz” dedi.

Projeden dolayı çok sayıda tebrik mesajı aldığını kaydeden Müdür Elmalı, “Bununla ilgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kendi çapında bir çalışma başlattı. Bu çalışma aylar öncesinden başladı, 22 ayrı kurumdan izin alınarak, 3 ilde, 13 ayrı yerde bu çekimler yapıldı. Başta okul müdürü ve öğretmenlerimiz, 13 öğrencimizle böyle güzelliği paylaştılar. Televizyonlarda 15 Temmuz şehit ve gazilerle ilgili ‘Bizim Türkümüz’ video klibi yayınlandı. Ben de Milli Eğitim Bakanlığımızla paylaştım. Yüzlerce tebrik ve teşekkür mesajları aldım. Kayseri Milli eğitim Müdürü olarak ben de çok mutlu oldum, gurur duydum. Bizim insanımız bu, bizim öğrencilerimiz bu. Vatanına göz diken birisi olduğu zaman kendi çapında elinden gelenin en iyisini yapmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmalar yaptı. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, katkılarından dolayı Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.