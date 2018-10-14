Bu Bileklik Sayesinde Bebeklerin Ateşi Çıkmayacak

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencileri Özlem Ağan ve Enes Kaan Leventoğlu, daha öğrencilik yıllarında Erciyes Teknopark’ta bir şirket kurarak, bebeklerin ateş, nabız, vücut nemi ve kandaki oksijen miktarını (satürasyon) ölçen bir bileklik prototipi geliştirdi. Başarılı gençler, ‘Baby Thinks’ adını verdikleri proje ile lisans destekleri kapsamında TÜBİTAK 22.09A’dan maddi destek, Microsoft Açık Akademi Yaz Okulundan mentörlük desteği, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim yarışmasından da ilk 10’a girerek maddi destek ve mentörlük desteği aldı.



Ebeveynler stres ve kaygı yaşamayacak

Projelerini; bebeklerin vücut fonksiyonlarının anlık olarak görüntülenmesini sağlayan nesnelerin interneti platformu olarak tanımlayan proje ortaklarından Özlem Ağan, gün içinde bebeklerinden uzakta olmak zorunda kalan ebeveynlerin ihtiyaçlarına cevap vermek için söz konusu bilekliği geliştirdiklerini söyledi. "Bebeklerin doğdukları andan itibaren ihtiyaç ve sağlık durumlarıyla ilgili gün içerisinde belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontrollerin sıklaşmasıyla birlikte ebeveyn hayatı olumsuz etkileniyor ve ebeveynlerde stres ve kaygıya neden oluyor. Bu yüzden böyle bir proje yaptık ve ebeveynlerin içleri rahat bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz" diyen Ağan, bilekliğin çalışma prensibine dair şu bilgileri verdi:



Akıllı telefondan tüm veriler takip edilebilecek

"Projemizde ebeveynlerin IOS ve Android ile çalışan akıllı telefonlarına indirebildikleri bir uygulama var. Bir de bebeğin bileğine taktığımız bir elektronik cihazımız var. Cihazdan gelen dört veri var; bebeğin vücut sıcaklığı, vücut nemi, bebeğin nabzı ve satürasyonu yani kandaki oksijen miktarı. Bu verilerin akıllı telefonlara aktarılarak, ebeveynlerin bebeklerini uzaktan kontrol etmesini sağlıyoruz. Bileklik sistemimizde, şu an üzerinde çalıştığımız ve medikal firmasının bize destek verdiği sensör sayesinde bebeğin bileği hareket halindeyken bile nabız ve saturasyon verisini stabil olarak çekebileceğiz. Elektronik devremizin kaplanacağı ve bebeğin bileğine ayarlanacağı kol saati şeklindeki kısım plastik bir malzemeden oluşuyor ve insan sağlığına zararsız. Ayrıca bebeğin kolunu rahatsız etmeyecek biçimde bantlı olarak tasarlandı."



Türkiye’deki ilk yerli prototip

Ar-Ge aşamasında bir medikal ve elektronik firmasından destek aldıklarını belirten Ağan, dünyada buna benzer üreten iki yabancı rakipleri bulunduğunu; ancak kendi yerli ürünlerinin, kullanıcılarına rakiplerine göre daha fazla avantaj sunduğunu kaydetti. Ağan, "Bir rakibimizin ürettiği modelde elektronik devre zıbının üzerine entegre ediliyor. Bebekten veri almak için elektronik devreyi zıbına yerleştirmeniz gerekiyor ve bu da kullanımı zorlaştırıyor. Bizim sistemimiz bileklik şeklinde tasarlandığı için daha kullanışlı. Diğer şirket ise bebeğin nabız ve satürasyon verisini çorap üzerinden alıyor. Bu, yalnızca 0-1 buçuk yaş arası kullanılabilecek bir ürün. Bebek emeklemeye ya da ayaklarının üzerine basmaya başladığı andan itibaren devre kullanılamaz hale geliyor ve bizim ürünümüze göre daha az sayıda veri ölçüyor" ifadelerini kullandı.

