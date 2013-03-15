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Bu da Kitap Kumbarası

Kayseri ODTÜ Koleji tüm ilköğretim öğrencilerine "Kitap Kumbarası" dağıtarak öğrencilere hem kitap okuma sevgisi kazandırıyor hem de kendi tasarrufları ile istedikleri kitapları alıp okumalarını sağlıyor.

Bu da Kitap Kumbarası
Öğrencilerin okumasına büyük önem veren Kayseri ODTÜ Koleji "Kumbaram Dolsun - Kitabım Olsun" projesi başlattı. Öğrencilere tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanan proje kapsamında okuldaki öğrencilere "Kitap Kumbarası" dağıtıldı.
Proje kapsamında öğrencilere, kendi harçlıklarının küçük bir kısmını ayırarak tasarruf yapabileceklerini görmeleri, kendi paraları ile kitap alma alışkanlığı edinmeleri, kendi aldıkları kitabı okumanın zevkini yaşamaları amaçlanan proje, tüm veliler ve öğrenciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.
Çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kendi istedikleri kitapları, karakter ve zevklerine uygun olarak seçerek, kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları satın alma zevkini yaşadılar.
Bu proje kapsamında okula davet edilen Uzman Psikolog Nesteren Gazioğlu öğrencilerle okuma alışkanlığı, özgüven ve meslek seçimi ile ilgili söyleşi yaptıktan sonra, "Pora'nın Maceraları" adlı kitabını imzaladı.
Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için birçok projeye imza atan Kayseri ODTÜ Koleji, "Kumbaram Dolsun - Kitabım Olsun" adlı projesinin hedefine ulaşmasının bir kez daha gururunu yaşamaktadır.
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