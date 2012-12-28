Bu Toplumun İmam Hatiplere İhtiyacı Var

KİMDER BAŞKANI ALİ ŞAHAN: VELİLER YENİ YÖNETMELİĞİ BİLMEDİĞİNDEN İMAM HATİBE KAYIT UMULANIN ALTINDA KALDI



KİMDER başkanı Ali Şahan toplantıda yaptığıkonuşmada "Şu anda Kayseri'de 10 bin civarında İmam Hatip talebesi var.Bir kısım veliler,İmam Hatip'le ilgili son düzenlemeleri bilmedikleri için İmam Hatibe kayıt yaptırmakta tereddüt ettiler. Eğer veliler son yasayı ve İmam Hatiplerle ilgili durumları bilselerdi 20-25 bin civarında kayıt olan olurdu kanaatindeyiz. Ama olsun diğer okullarda bizim okulumuz fark etmez. Bu sene hazırlıksız yakalandığımız için gerekli performansı gösteremedik, gereken yerleştirme yapılamadı.

Biz KİMDER olarak bu okullarımızın ve okuyan öğrencilerimizin iaşesi,ibadesi, maddi, manevi her türlü müşkülatlarının aşılması için faaliyet gösteriyoruz, o çabanın içerisindeyiz" dedi.



PROF.DR.M.ZEKİ DUMAN: DİN OLMAZSA MİLLİYET DE OLMAZ



İmam Hatip'lerin geçmişi ve geleceği ile ilgili sorunların masaya yatırıldığı gecede bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. M.Zeki Duman " "İmam Hatipler Osmanlı devleti ile Cumhuriyet devletini manevi kültürel olarak birbirine bağlayan kültürel bağı oluşturmuş, tarihi ve eşsiz bir fonksiyon icra etmiştir. Ayrıca millet ile devlet, devlet ile milleti biribirine bağlamıştır.İmam Hatibin sağladığı faydalar ile icra ettiği manevi hizmet anlatılamaz."

Konuşmasında Rauf Denktaş ile ilgili bir anısını anlatan Prof.Duman şunları söyledi: Denktaş savaştan sonra, milliyetimizi korursak küçük ve çevik bir devlet oluruz dedik. Ama zaman şunu gösterdi ki din olmazsa bir millette milliyet de kalmıyor.İmam Hatip açmak istiyoruz muhalif çok açamıyoruz dedi. Ülkemizde de İmam Hatiplerin açılışı ve yayılarak bu günkü olgun programa erişmesi sancılı olmuştur.İmam Hatiplerin her zaman muhalifleri şiddetli muarızları olmuştur.Kıbrısta şu anda İmam Hatip açıldı ve 200 talebesi var.Oranın İmam Hatibinin inşaasını Kayseri'li işadamları üstlendi dedi.

Konuşmasında töre cinayeti başta olmak üzere toplumda Kur'an bilmemekten cehaletten kaynaklanan değişik konulara temas eden Prof.Dr. M.Zeki Duman"İmam Hatip Okullarında okuyan öğrencilerin Arapça, hadis,fıkıh, tefsir ve hitabet gibi derslerde okul programının hatta ilahiyat fakültelerinde mesleki performansın yetersiz olduğunu dışarıdan kendilerini geliştirmeleri yönünde destek almaları şart bunu yapacak olan da KİMDER gibi kurumsal bir sivil kuruluştur emekli imam ve imam Hatip hocalarını bu işte istihdam edebilirler" dedi.



EMEKLİ MÜFTÜ AVNİ ŞAHİN: ÇORAKÇI HOCA İMAM HATİP MEMLEKETİN HAVASINI DEĞİŞTİRDİ



KiMDER'İN Kültür Evinde düzenlediği toplantıda bir konuşma yapan emekli Melikgazi ve Kadıköy müftüsü Avni Şahin , konuşmasına Çorakçı hoca merhum "İmam Hatip memleketin havasını değiştirdi"demişti diyerek başladı.Bütün dini gelişmelerin hareketini sağlayan İmam hatip kökenlilerdir diye konuşmasını sürdürdü ve yaptığı özeleştirisini anlattı. Şahin, " 28 Şubatta arkadaşları topladım ve arkadaşlar gelin ona buna küfretmeyelim de özeleştiri yapalım dedim. Allah bir ümmete verdiği nimeti niçin geri alır bu sorunun yanıtını bulalım dedim. Eğitimin iki yeri var 1-Cami 2- Okul. İlkin camiyi kapattılar amaçlarına ulaşamadılar-Tek parti dönemini kast ediyor-İkinci olarak okulu kapattılar-28 Şubat-hem camiyi hem okulu kapattılar ama millete ve onun inancına açtıkları savaşta yenildiler. Dünyanın İmam Hatip nesline ihtiyacı var"diye konuştu.

İncesu Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ile İmam Hatip kökenli yazar ve düşünürlerin ilgiyle izlediği toplantı soru cevaplarla sona erdi.



