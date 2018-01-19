Bugün karne günü

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı bugün dağıtılacak olan karnelerle sona erecek. Kent genelinde 1083 okulda öğrenim gören 300 bin 86 öğrenci bugün karne heyecanı yaşayarak yarıyıl tatiline girecek.

İl Mili Eğitim Müdürü Osman Elmalı bugün saat 10.00’da Melikgazi bölgesinde bulunan Arif Eminoğlu İlkokulu ve Nermin Eminoğlu Anaokulu’nda karne dağıtım törenine katılacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için öğrenciler 5 Şubat 2018 pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem ise 8 Haziran 2018’de sona erecek.

Haber: M. Furkan Şahin





