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Büyükkılıç KAYMEK Akademi'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas yolunda faaliyet gösteren KAYMEK Akademi’de incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK kurslarına katılan kursiyerlerle de sohbet etti.

Büyükkılıç KAYMEK Akademi'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı birimler ile Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan şirketleri sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde verilen hizmetleri yerinde gören Başkan Büyükkılıç, ilgili birim sorumlularıyla da toplantılar yaparak bilgi alıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede KAYMEK Akademi’yi ziyaret etti.



KAYMEK Akademi’nin tüm birimlerini gezen Başkan Büyükkılıç, çeşitli kursların verildiği sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti.



 

İHA

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